Банк Raiffeisen закрив для жителів Росії валютні перекази за кордон

Російська філія австрійської Raiffeisen Bank International заявила, що з 2 вересня приватні клієнти більше не зможуть здійснювати перекази за кордон у будь-якій валюті, окрім рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Підрозділ заявив, що нове обмеження, яке не поширюватиметься на деякі великі та міжнародні компанії, вводиться через спроби групи скоротити свою присутність на Росії під тиском європейських регулюючих органів.

Європейський центральний банк вимагає від банків єврозони, які все ще працюють у Росії, розірвати зв'язки. ЄЦБ попросив усі банки, які мають значні зв'язки з Росією, прискорити зусилля щодо зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту для скорочення та відходу з російського ринку.

Рішення банку

"З 2 вересня 2024 року вихідні транскордонні перекази в іноземній валюті стануть недоступними для всіх клієнтів банку, за винятком обмеженої кількості корпоративних клієнтів у сфері великого та міжнародного бізнесу", - повідомляє Райффайзенбанк у Росії.

Обмеження запроваджено відповідно до рішення RBI Group у зв'язку з регулюванням ЄЦБ, заявили у банку. "Зміни не поширюються на транскордонні платежі у рублях", - йдеться у повідомленні.

У квітні Raiffeisen заявив, що ЄЦБ вимагатиме від нього подальшого скорочення свого бізнесу в Росії шляхом скорочення кредитування клієнтів та скорочення міжнародних платежів із Росії до 2026 року.

Банки єврозони більш ніж удвічі скоротили свою присутність на Росії з того часу, як Москва вторглася в Україну 2022 року.