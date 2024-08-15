Банк Raiffeisen закрыл для жителей России валютные переводы за границу

Российский филиал австрийского Raiffeisen Bank International заявил, что с 2 сентября частные клиенты больше не смогут осуществлять переводы за границу в любой валюте, кроме рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подразделение заявило, что новое ограничение, которое не будет распространяться на некоторые крупные и международные компании, вводится в связи с попытками группы сократить свое присутствие на России под давлением европейских регулирующих органов.

Европейский центральный банк потребовал от банков еврозоны, которые все еще работают в России, разорвать связи. ЕЦБ попросил все банки, имеющие значительные связи с Россией, ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту для сокращения и ухода с российского рынка.

Решение банка

"С 2 сентября 2024 года исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте станут недоступны для всех клиентов банка, за исключением ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса", - сообщает Райффайзенбанк в России.

Ограничение введено в соответствии с решением RBI Group в связи с регулированием ЕЦБ, заявили в банке. "Изменения не распространяются на трансграничные платежи в рублях", - говорится в сообщении.

В апреле Raiffeisen заявил, что ЕЦБ потребует от него дальнейшего сокращения своего бизнеса в России путем сокращения кредитования клиентов и сокращения международных платежей из России к 2026 году.

Банки еврозоны более чем вдвое сократили свое присутствие на России с тех пор, как Москва вторглась в Украину в 2022 году.