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Банк Raiffeisen закрыл для жителей России валютные переводы за границу

Россия, Четверг 15 августа 2024 13:57
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Банк Raiffeisen закрыл для жителей России валютные переводы за границу Фото: Raiffeisen закрыл для жителей России валютные переводы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский филиал австрийского Raiffeisen Bank International заявил, что с 2 сентября частные клиенты больше не смогут осуществлять переводы за границу в любой валюте, кроме рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подразделение заявило, что новое ограничение, которое не будет распространяться на некоторые крупные и международные компании, вводится в связи с попытками группы сократить свое присутствие на России под давлением европейских регулирующих органов.

Европейский центральный банк потребовал от банков еврозоны, которые все еще работают в России, разорвать связи. ЕЦБ попросил все банки, имеющие значительные связи с Россией, ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту для сокращения и ухода с российского рынка.

Решение банка

"С 2 сентября 2024 года исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте станут недоступны для всех клиентов банка, за исключением ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса", - сообщает Райффайзенбанк в России.

Ограничение введено в соответствии с решением RBI Group в связи с регулированием ЕЦБ, заявили в банке. "Изменения не распространяются на трансграничные платежи в рублях", - говорится в сообщении.

В апреле Raiffeisen заявил, что ЕЦБ потребует от него дальнейшего сокращения своего бизнеса в России путем сокращения кредитования клиентов и сокращения международных платежей из России к 2026 году.

Банки еврозоны более чем вдвое сократили свое присутствие на России с тех пор, как Москва вторглась в Украину в 2022 году.

Raiffeisen столкнулся с особой критикой, поскольку его прибыль в России резко возросла, а Вашингтон даже предупредил RBI, что доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за его сотрудничества с Россией.

В июле Raiffeisen Bank International заявил, что продолжит сокращать свой обширный и прибыльный бизнес на территории России по соглашению с Европейским центральным банком.

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