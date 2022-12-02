UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Банк Ради Європи збільшить капітал для допомоги Україні

Фото: банк Ради Європи збільшить капітал для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряди акціонерів Банку розвитку Ради Європи погодилися збільшити його капітал, оскільки він нарощує кредитування, щоб допомогти членам упоратися з кризою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кредитор зі штаб-квартирою в Парижі було засновано у 1956 році для фінансування переселення біженців та переміщених осіб після Другої світової війни.

Маючи активи у розмірі 30 млрд євро, він позичає урядам членів для фінансування соціальних інвестицій, таких як школи, лікарні та державне житло.

Приділяючи особливу увагу допомозі своїм 42 державам-членам у боротьбі з потоками мігрантів, цього року банк уже надав кредити на суму 1,3 млрд євро, щоб допомогти сусіднім з Україною країнам впоратися з напливом біженців через війну.

"Це майже третина нашого обсягу кредитування на 2022 рік, що свідчить про можливість банку швидко реагувати на надзвичайні ситуації", - сказав в інтерв'ю керуючий банку Карло Монтічеллі.

Збільшення капіталу було необхідним для підтримки кредитування його основної діяльності у найближчі роки та в очікуванні нових проектів в Україні після завершення процедури її вступу.

Тому уряди акціонерів погодилися збільшити капітальну базу банку на 4,25 млрд євро, включаючи 1,2 млрд євро нового сплаченого капіталу.

Члени-засновники Франція, Німеччина та Італія є найбільшими акціонерами банку, яких припадає на частку 51% акцій.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) суттєво погіршив прогноз щодо кількості українських біженців за кордоном . НБУ прогнозує, що до кінця 2022 року за кордоном перебуватиме 8 млн біженців з України. Наприкінці 2024 року за кордоном, за припущеннями НБУ, все ще залишатиметься близько 5 млн осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз