Банк "Південний" профінансує будівництво бомбосховища у дитсадку

Банк помножив зібрані кошти на символічне число "30". Зібраних трьох мільйонів гривень якраз вистачить на будівництво сховища.

Дитячий садочок № 10 до війни відвідувало близько ста дітей. Сьогодні він, як і ще 62 зі 136 дитячих садочка міста, не працює через відсутність укриття.

Три мільйони гривень, які зібрали співробітники разом із банком, дозволять побудувати повноцінне бомбосховище і відкрити садочок. Банк вже замовив проект сховища, в якому комфортно зможуть розміститися діти разом із персоналом садочка. Будівництво розпочнеться найближчим часом.

"Багато співробітників банку мають маленьких дітей, тому ініціатива збору коштів на сховище відгукнулася кожному. Банк заохочує проєкти соціальної відповідальності, і підтримку освіти ми визначили основним напрямком. Тож до 30-ліття банку, замість святкування, ми започаткували серію благодійних проєктів. Окрім спільного збору на будівництво укриття у садочку, ще три мільйони наш банк спрямував на освітні гранти дітям героїв, які через війну залишилися без батьків. А ювілей ми всі разом відсвяткуємо після перемоги", - впевнена голова правління банку "Південний" Алла Ванецьянц.

Уже півтора року банк є партнером фонду "Діти героїв", який надає фінансову, психологічну та гуманітарну підтримку дітям, які втратили батьків під час війни.

Також до дня свого 30-ліття банк надав 30 грантів на навчання дітей на суму 3 млн грн. Крім того, у 2023 році банк та КНУ імені Тараса Шевченка розпочали довгострокову співпрацю заради стійкого розвитку освіти під час війни.

Першим кроком цієї програми стане цикл лекцій від команди банку про практичну сторону тих дисциплін, які вивчають студенти протягом навчального семестру. Наступний етап - запуск енергонезалежного академічного хаба на території Економічного факультету КНУ.

Нагадаємо, банк "Південний" - один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Банк п’ятий рік поспіль входить до категорії системно важливих банків.

Також банк став одним із кращих роботодавців банківської галузі за результатами дослідження компанії EY (Ernst & Young) серед студентів і професіоналів із досвідом роботи. Банк представлений у 18 областях України, регіональна мережа налічує 49 відділень.