Банк "Пивденный" профинансирует строительство бомбоубежища в детском саду

Банк умножил собранные средства на символическое число «30». Собранных трех миллионов гривен как раз хватит на строительство укрытия.

Детский сад № 10 до войны посещало около ста детей. Сегодня он, как и еще 62 из 136 детских садов города, не работает из-за отсутствия.

Три миллиона гривен, которые собрали сотрудники вместе с банком, позволят построить полноценное бомбоубежище и открыть садик. Банк уже заказал проект укрытия, в котором комфортно смогут разместиться дети вместе с персоналом садика. Строительство начнется в ближайшее время.

"У многих сотрудников банка есть маленькие дети, поэтому инициатива сбора средств на бомбоубежище близка каждому. Банк поощряет проекты социальной ответственности, а поддержку образования мы выбрали в качестве основного направления. Поэтому к 30-летию банка вместо празднования мы запустили серию благотворительных проектов. Кроме общего сбора на строительство укрытия в садике, еще три миллиона наш банк направил на образовательные гранты детям героев, которые в результате военных действий остались без родителей. А юбилей мы все вместе отпразднуем после победы", - уверена глава правления банка "Пивденный" Алла Ванецьянц.

Уже полтора года банк является партнером фонда "Дети героев", оказывающего финансовую, психологическую и гуманитарную поддержку детям, потерявшим родителей во время войны.

Также ко дню своего 30-летия банк предоставил 30 грантов на обучение детей на сумму 3 млн. грн. Кроме того, в 2023 году банк и КНУ имени Тараса Шевченко начали долгосрочное сотрудничество ради устойчивого развития образования во время войны.

Первым шагом этой программы станет цикл лекций от команды банка о практической стороне дисциплин, которые изучают студенты в течение учебного семестра. Следующий этап - запуск энергонезависимого академического хаба на территории Экономического факультета КНУ.

Напомним, банк "Пивденный" - один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. Банк пятый год подряд входит в категорию системно важных банков.

Также банк стал одним из лучших работодателей банковской отрасли по результатам исследования компании EY (Ernst&Young) среди студентов и профессионалов с опытом работы. Банк представлен в 18 областях Украины, региональная сеть насчитывает 49 отделений.