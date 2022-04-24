Bank of America закрыл счета консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке, - посол

"По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America", - сказал он.

По его словам, в наш адрес представителей РФ, которые по-прежнему находятся в США, поступают телефонные и письменные угрозы.

"Одно время блокировался даже выезд из посольства", - сказал он, не уточнив, кто блокировал и по какой причине.

Отметим, Bank of America - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Крупнейшая банковская холдинговая компания в США по размеру активов.