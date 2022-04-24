Bank of America закрив рахунки консульств Росії в Х'юстоні і Нью-Йорку, - посол

"По суті справи, посольство знаходиться в блокаді з боку державних структур США, рахунки двох наших генеральних консульств в Х'юстоні і Нью-Йорку були закриті банком Bank of America", - сказав він.

За його словами, на нашу адресу представників РФ, які як і раніше перебувать в США, надходять телефонні та письмові погрози.

"Один час блокувався навіть виїзд з посольства", - сказав він, не уточнивши, хто блокував і з якої причини.

Відзначимо, Bank of America - американський фінансовий конгломерат, що надає широкий спектр фінансових послуг приватним і юридичним особам. Найбільша банківська холдингова компанія в США за розміром активів.