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Bank of America закрив рахунки консульств Росії в Х'юстоні і Нью-Йорку, - посол

Фото: офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після вторгнення Росії в Україну і введених санкцій Заходу російські дипломати стикаються з дуже негативним ставленням в США. Рахунки консульств Росії в приватному Bank of America закриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова пропагандистському держканалу "Росія 1".

"По суті справи, посольство знаходиться в блокаді з боку державних структур США, рахунки двох наших генеральних консульств в Х'юстоні і Нью-Йорку були закриті банком Bank of America", - сказав він.

За його словами, на нашу адресу представників РФ, які як і раніше перебувать в США, надходять телефонні та письмові погрози.

"Один час блокувався навіть виїзд з посольства", - сказав він, не уточнивши, хто блокував і з якої причини.

Відзначимо, Bank of America - американський фінансовий конгломерат, що надає широкий спектр фінансових послуг приватним і юридичним особам. Найбільша банківська холдингова компанія в США за розміром активів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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