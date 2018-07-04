Bank of America передбачає повторення фінансової кризи 1998 року

Однак на сьогодні ситуація викликана іншими факторами

Bank of America передбачає повторення фінансової кризи, подібного тому, що був у 1997-1998 роках. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на експертів банку.

Як повідомляється, досліджуючи ринки, аналітики банку відзначили повторення трендів, зокрема, аналогічну з 1998 роком динаміку індексів.

"Стійке зростання в США, згладжування кривої дохідності облігацій, скорочення ринків країн, що розвиваються, - все це схоже на відлуння подій 20-річної давності", - зазначив провідний інвестиційний аналітик Bank of America Майкл Хартнетт.

Фото: динаміка трендів на ринках (Bank of America)

Таким чином, відзначають аналітики, чітко простежується ситуація, схожа з ситуацією 1990-х років. Зокрема, в кінці ХХ століття жорстка економічна політика призвела до зміцнення долара. При цьому на ринках країн відзначався спад.

Фото: очікування аналітиків (Bank of America)

У той же час, пояснюють аналітики, на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що складається схожа ситуація, вона обумовлена іншими факторами. Падіння вартості валют країн, що розвиваються, є відносним і відбувається на тлі посилення США.

Нагадаємо, в кінці минулого місяця фондові ринки Азії впали до дворічного мінімуму на тлі загрози нових мит США на товари з Китаю.

Слідом за ними стався обвал європейських і американських індексів.