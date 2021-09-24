UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Банк Китая признал нелегальными операции с криптовалютами. И требует их запретить

Автор: Александр Мороз

Народный банк Китая признал все транзакции с криптовалютами нелегальными. Согласно заявлению регулятора, все криптовалюты должны быть запрещены на территории Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В заявлении Народного банка Китая говорится о том, что все криптовалюты, включая биткойн, не являются фиатными валютами и не могут быть введены в обращение на рынке. А все транзакции, связанные с криптовалютой, в том числе услуги, предоставляемые оффшорными биржами местным резидентам, являются нелегальной финансовой деятельностью.

Как пишет Bloomberg, на этом заявлении биткойн сразу упал на 5,5%. Китайское агентство экономического планирования также заявило, что для Пекина является неотложной задачей искоренить майнинг криптовалют. В том числе, для достижения целей по снижению выбросов углекислого газа.

Напомним, ранее США ввели санкции против российско-чешской платформы для обмена криптовалют, которая помогала хакерам.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайБиткоин