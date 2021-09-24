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Банк Китаю визнав нелегальними операції з криптовалютами. І вимагає їх заборонити

Автор: Олександр Мороз

Народний банк Китаю визнав всі транзакції з криптовалютами нелегальними. Згідно із заявою регулятора, всі криптовалюта мають бути заборонені на території Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У заяві Народного банку Китаю йдеться про те, що всі криптовалюти, включаючи біткойн, не є фіатними валютами і не можуть бути введені в обіг на ринку. А всі транзакції, пов'язані з криптовалютою, в тому числі послуги, що надаються офшорними біржами місцевим резидентам, є нелегальною фінансовою діяльністю.

Як пише Bloomberg, на цій заяві біткойн відразу впав на 5,5%. Китайське агентство економічного планування також заявило, що для Пекіна є невідкладним завданням викорінити майнінг криптовалют. У тому числі, для досягнення цілей щодо зниження викидів вуглекислого газу.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти російсько-чеської платформи для обміну криптовалют, яка допомагала хакерам.

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