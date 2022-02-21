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Банк "Глобус" подозревают в "отмывании" 135 миллионов гривен

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 11:11
Банк "Глобус" подозревают в "отмывании" 135 миллионов гривен Фото: банк "Глобус" (globusbank.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует дело о возможном отмывании денег с участием банка "Глобус" и компании "Новое оборудование".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ходатайство ГБР о продлении срока досудебного расследования.

Правоохранители считают, что государственные и другие средства использовались для проведения циклических финансовых операций между собственными депозитарными счетами (в короткие сроки), и по частичному возвращению на текущий счет в дальнейшем перечислялись в пользу других подставных компаний.

Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство Государственного бюро расследований о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве №6201900000000982 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Это присвоение и растрата имущества, а также отмывание денег.

"В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства действий должностных лиц ООО "Новое оборудование" (код ЕГРПОУ 38929719), которые, действуя умышленно, по предварительному сговору с должностными лицами предприятий госформы собственности, а также с другими неустановленными лицами, путем проведения псевдохозяйственных финансовых операций средствами особо крупных размерах", - говорится в ходатайстве.

Напомним, по данным Нацбанка, основными акционерами банка "Глобус" есть Елена Сильнягина, Дмитрий Полковский и Сергей Мамедов.

Мамедов с 2016 года возглавляет правление этого финучреждения и считается его фактическим контролером. В период президентства Виктора Януковича возглавлял государственный "Укргазбанк".

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