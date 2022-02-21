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Банк "Глобус" підозрюють у "відмиванні" 135 мільйонів гривень

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Київ , Понеділок 21 лютого 2022 11:11
Банк "Глобус" підозрюють у "відмиванні" 135 мільйонів гривень Фото: банк "Глобус" (globusbank.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує справу щодо можливого відмивання грошей за участю банку "Глобус" та компанії "Нове обладнання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на клопотання ДБР щодо продовження строку досудового розслідування.

Правоохоронці вважають, що державні та інші кошти використовувалися для проведення циклічних фінансових операцій між власними депозитарними рахунками (у короткий термін), та після часткового повернення на поточний рахунок надалі перераховувалися на користь інших підставних компаній.

Печерський райсуд Києва розглянув клопотання Державного бюро розслідувань про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019000000000982 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Це привласнення та розтрата майна, а також відмивання грошей.

"У ході досудового розслідування встановлюються обставини дій службових осіб ТОВ "Нове обладнання" (код ЄДРПОУ 38929719), які, діючи навмисне, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств держформи власності, а також з іншими невстановленими особами, шляхом проведення псевдогосподарських фінансових операцій заволоділи державними коштами особливо великих розмірах", - йдеться у клопотанні.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, основними акціонерами банку "Глобус" є Олена Сильнягіна, Дмитро Полковський та Сергій Мамедов.

Мамедов з 2016 року очолює правління цієї фінустанови та вважається його фактичним контролером. У період президентства Віктора Януковича очолював державний "Укргазбанк".

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