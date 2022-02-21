Банк "Глобус" підозрюють у "відмиванні" 135 мільйонів гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на клопотання ДБР щодо продовження строку досудового розслідування.

Правоохоронці вважають, що державні та інші кошти використовувалися для проведення циклічних фінансових операцій між власними депозитарними рахунками (у короткий термін), та після часткового повернення на поточний рахунок надалі перераховувалися на користь інших підставних компаній.

Печерський райсуд Києва розглянув клопотання Державного бюро розслідувань про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019000000000982 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Це привласнення та розтрата майна, а також відмивання грошей.

"У ході досудового розслідування встановлюються обставини дій службових осіб ТОВ "Нове обладнання" (код ЄДРПОУ 38929719), які, діючи навмисне, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств держформи власності, а також з іншими невстановленими особами, шляхом проведення псевдогосподарських фінансових операцій заволоділи державними коштами особливо великих розмірах", - йдеться у клопотанні.