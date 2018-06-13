Банк "Форвард" завершит увеличение капитала в установленные сроки

Банк "Форвард" увеличит уставный капитал на 663 млн гривен

Банк "Форвард" своевременно завершит процесс увеличения уставного капитала. Об этом в интервью информационному агентству FinClub сообщил председатель Правления банка Андрей Киселев.

Банк "Форвард" увеличит уставный капитал на 663 млн гривень до 01 августа 2018 года. По словам Киселева, средства, необходимые для первого этапа докапитализации, уже находятся в Украине.

Отвечая на вопрос о выполнении нормативов НБУ, руководитель банка "Форвард" сказал, что после завершения докапитализации все нормативы, связанные с регулятивным капиталом, будут приведены в соответствие с требованиями Нацбанка.

"Мы не соблюдаем один норматив – адекватность регулятивного капитала. Остальные – это производные от него. Все нормативы, связанные с ликвидностью, мы соблюдаем с запасом", — пояснил Киселев.

Так, на 11.06.2018 г. коэффициент мгновенной ликвидности (H4) составляет 140,98%, коэффициент краткосрочной ликвидности (Н6) – 65,50%, коэффициент текущей ликвидности (H5) – 60,36%.

Также Андрей Киселев напомнил, что необходимость докапитализации банка и временное невыполнение части нормативов связаны с изменением регуляторных правил и ужесточением резервно-учетной политики, в частности, с постановлением НБУ №351, которое вступило в силу в 2017 г., а также с новыми стандартами отчетности МСФО 9 и особенностями бухгалтерского учета по новому стандарту.

Киселев отметил, что с необходимостью пересмотра резервов и увеличения капитала могут столкнуться еще многие банки.

"Все понимают, что нововведения существенно повлияли на банки, но о глубине влияния никто пока сказать не может. Сейчас НБУ повторно проводит стресс-тестирование 25 крупнейших банков. По результатам всех этих упражнений станет ясна реальная ситуация на рынке", — прогнозирует предправления банка "Форвард".

Forward Bank (БАНК "Форвард") – украинский коммерческий банк, деятельность которого фокусируется на обслуживании частных клиентов. В соответствии с классификацией НБУ, финучреждение входит в группу банков с иностранным капиталом, является участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По результатам исследования "Финансового клуба" (апрель 2018 года), банк "Форвард" занимает 26 позицию в рейтинге "50 ведущих банков Украины". Рейтинговое агентство "Стандарт Рейтинг" в июне 2018 года присвоило его депозитам наивысшую оценку надежности по итогам работы в первом квартале текущего года.