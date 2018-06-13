Банк "Форвард" завершить збільшення капіталу у встановлені терміни

Банк "Форвард" збільшить статутний капітал на 663 млн гривень

Банк "Форвард" своєчасно завершить процес збільшення статутного капіталу. Про це в інтерв'ю інформаційному агентству FinClub повідомив голова Правління банку Андрій Кисельов.

Банк "Форвард" збільшить статутний капітал на 663 млн гривень до 01 серпня 2018 року. За словами Кисельова, кошти, необхідні для першого етапу докапіталізації, вже перебувають в Україні.

Відповідаючи на запитання про виконання нормативів НБУ, керівник банку "Форвард" сказав, що після завершення докапіталізації всі нормативи, пов'язані з регулятивним капіталом, будуть приведені у відповідність з вимогами Нацбанку.

"Ми не дотримуємося одного нормативу – адекватність регулятивного капіталу. Решта – це похідні від нього. Всіх нормативів, пов'язаних з ліквідністю, ми дотримуємося з запасом", — пояснив Кисельов.

Так, на 11.06.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) становить 140,98%, коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) – 65,50%, коефіцієнт поточної ліквідності (H5) – 60,36%.

Також Андрій Кисельов нагадав, що необхідність докапіталізації банку та тимчасове невиконання частини нормативів пов'язані із зміною регуляторних правил і посиленням резервно-облікової політики, зокрема, з постановою НБУ №351, яка вступило в силу в 2017 р., а також з новими стандартами звітності МСФЗ 9 і особливостями бухгалтерського обліку за новим стандартом.

Кисельов зазначив, що з необхідністю перегляду резервів і збільшення капіталу можуть зіткнутися ще багато банків.

"Всі розуміють, що нововведення суттєво вплинули на банки, але про глибину впливу ніхто поки сказати не може. Зараз НБУ повторно проводить стрес-тестування 25 найбільших банків. За результатами всіх цих вправ стане зрозуміла реальна ситуація на ринку", — прогнозує голова правління банку "Форвард".

Forward Bank (БАНК "Форвард") – український комерційний банк, діяльність якого зосереджена на обслуговуванні приватних клієнтів. Відповідно до класифікації НБУ, банк входить до групи банків з іноземним капіталом, є учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За результатами дослідження "Фінансового клубу" (квітень 2018 року), банк "Форвард" займає 26 місце у рейтингу "50 провідних банків України". Рейтингове агентство "Стандарт Рейтинг" у червні 2018 року присвоїло його депозитами найвищу оцінку надійності за підсумками роботи в першому кварталі поточного року.