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Банк "Аркада" выставили на продажу

Киев, Четверг 27 августа 2020 15:59
Банк "Аркада" выставили на продажу
Фото: протесты инвесторов "Аркады" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Признанный неплатежеспособным банк "Аркада" выставили на продажу. Открытый конкурс проводится среди банков и квалифицированных лиц.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Сообщается, что в связи с признанием банка неплатежеспособным Фонд объявляет о старте открытого конкурса для выведения "Аркады" с рынка. Предлагается:

  • ликвидация банка с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
  • отчуждение всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии "Аркады" и последующей ликвидацией;
  • создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств "Аркады" и последующей ликвидацией;
  • продажа банка "Аркада" инвестору.

Открытый конкурс проводится среди банков, а также квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.

Также сообщается, что вкладчикам вернут чуть более 285 млн гривен.

Напомним, 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным, более 90% вкладчиков банка (более 5 000 человек) получат вклады в полном объеме.

Глава НБУ Кирилл Шевченко уже заявил, что банкротство банка "Аркада" не повлияет на банковскую систему.

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