Визнаний неплатоспроможним банк "Аркада" виставили на продаж. Відкритий конкурс проводиться серед банків і кваліфікованих осіб.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду гарантування вкладів.
Повідомляється, що у зв'язку з визнанням банку неплатоспроможним Фонд оголошує про старт відкритого конкурсу для виведення "Аркади" з ринку. Пропонується:
Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу.
Також повідомляється, що вкладникам повернуть трохи більше 285 млн гривень.
Нагадаємо, 25 серпня НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним, понад 90% вкладників банку (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі.
Голова НБУ Кирило Шевченко вже заявив, що банкрутство банку "Аркада" не вплине на банківську систему.