Банк Англії підвищив ставку і попередив про "дуже складні перспективи" для економіки

Центральний банк прогнозує, що інфляція досягне 40-річного максимуму близько 11% у поточному кварталі, але Великобританія вже вступила в рецесію, яка потенційно може тривати два роки – довше, ніж під час фінансової кризи 2008-09 років.

Рішення, прийняте 3 листопада - найбільше за 33 роки, якщо не брати до уваги невдалої спроби підтримати фунт у "чорне середовище" 1992 року.

Центральні банки західного світу реагують на подібні виклики. Інфляція різко зросла за останній рік через залишкову нестачу робочої сили та вузьких місць у ланцюжку поставок після пандемії COVID, а у разі Європи – через значне збільшення рахунків за електроенергію після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Федеральна резервна система США підвищила свою ключову процентну ставку на 0,75 процентних пункти в середу до діапазону 3,75-4,0%, а Європейський центральний банк підвищив свою депозитну ставку на той же рівень до 1,5% минулого тижня. ФРС заявила, що майбутні підвищення ставок можуть відбуватися дрібнішими кроками.

Економічні проблеми

Банк Англії зіткнувся з тижнями політичних потрясінь і потрясінь на фінансовому ринку з моменту останнього підвищення ставки 22 вересня, оскільки днем пізніше уряд колишнього прем'єр-міністра Ліз Трасс запустив незабезпечений пакет податкових пільг на 45 млрд фунтів стерлінгів, викликавши вбивчу реакцію інвестор.

Ця політика була спрямована на запобігання рецесії та стимулювання довгострокового зростання, але натомість вона опустила фунт стерлінгів до рекордно низького рівня по відношенню до долара США, змусила Банк Англії підтримати ринок облігацій і призвела до відставки Трас.

Ринки тепер стабільніші, а вартість запозичень британського уряду загалом повернулася до рівня, який був раніше. У вівторок Банк Англії зміг розпочати продаж облігацій зі свого запасу кількісного пом'якшення у розмірі 838 млрд фунтів стерлінгів.

Однак фундаментальні проблеми, які постають перед британською економікою, залишаються. Інфляція споживчих цін повернулася до 40-річного максимуму 10,1% у вересні і, ймовірно, ще більше зросла минулого місяця, коли зросли регульовані ціни на енергоносії, незважаючи на дорогі субсидії для обмеження зростання.

У той самий час економіка різко уповільнюється, оскільки стрімке зростання інфляції обмежує споживчі витрати на товари першої необхідності.

За оцінками Банку Англії, економіка Великобританії увійшла до рецесії у третьому кварталі 2022 року і що рецесія триватиме до середини 2024 року, внаслідок чого економіка скоротиться на 2,9%. Безробіття неухильно зростатиме до 6,4% до кінця 2025 року в порівнянні з нинішніми 3,5%, що є найнижчим показником із середини 1970-х років.

Політика Банку Англії стає особливо складною через відсутність ясності щодо майбутньої політики уряду.

У той час як більшість податкових скорочень Трас було скасовано, новий прем'єр-міністр Ріші Сунак зазначив, що буде потрібно скорочення державних витрат і потенційно вищі податки, масштаби яких не будуть зрозумілі до фінансового звіту від 17 листопада.

Енергетичні субсидії повинні припинитися в їхньому нинішньому вигляді у квітні, але Банк Англії у своїх прогнозах передбачає, що вони збережуться й надалі, що дозволить уникнути різкого подальшого зростання інфляції наступного року.