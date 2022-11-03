Нафта дешевшає після рішення ФРС США

Ціни на нафту впали в четвер, 3 листопада, оскільки підвищення процентної ставки в США підштовхнуло долар до зростання і посилило побоювання щодо глобальної рецесії. Втрати були обмежені побоюваннями щодо дефіциту пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала на 0,4%, до 95,79 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,7% до 89,40 доларів.

Обидва контракти в середу зросли більш ніж на 1 долар, чому сприяло чергове падіння запасів нафти в США, незважаючи на те, що ФРС підвищила відсоткові ставки на 75 базисних пунктів, а голова Джером Пауелл заявив, що передчасно думатиме про припинення підвищення ставок.

За словами аналітика CMC Markets Тіни Тенг, сильний долар гальмує нафту і деякі учасники ринку, ймовірно, також фіксують прибуток після недавнього зростання.

Сильний долар знижує попит на нафту, роблячи паливо дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

"Оскільки ФРС підтверджує вищий пік ставок, похмурі перспективи світової економіки можуть продовжувати чинити тиск на ринки нафтових ф'ючерсів", - додала Тен.

Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, сказав, що дивно, що нафта виявилася такою стійкою після дій Федеральної резервної системи, але він зазначив, що є кілька фундаментальних факторів, що визначають нижню межу цін.

Ембарго Європейського Союзу на російську нафту у зв'язку з її вторгненням в Україну має розпочатися 5 грудня, а в лютому настане припинення імпорту нафтопродуктів.

Аналітики ANZ зазначають, що, ймовірно, найближчими місяцями постачання буде обмежено, оскільки виробники з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) можуть зіткнутися з труднощами при виконанні раніше встановлених квот на видобуток.

Видобуток ОПЕК упав у жовтні вперше з червня. ОПЕК та її союзники, зокрема Росія, також вирішили скоротити запланований видобуток на 2 млн барелів на добу з листопада.

Ринок також очікує на зростання попиту з боку Китаю, сподіваючись, що Пекін послабить свою політику нульового COVID. У середу китайські політики заявили, що зростання, як і раніше, є пріоритетом, і вони продовжуватимуть реформи.

За словами Іннеса, будь-які ознаки поновлення роботи в Китаї після обмежень, пов'язаних із COVID-19, можуть сприяти зростанню цін.