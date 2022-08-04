Банк Англии поднял ставки максимально с 1995 года, несмотря угрозу экономического спада

После скачка цен на энергоносители, вызванного вторжением России в Украину, Банка Англии одобрил повышение банковской ставки на полпроцента до 1,75% - самого высокого уровня с конца 2008 года.

Банк Англии предупредил, что Британия столкнулась с рецессией с пиковым падением производства на 2,1%, что похоже на спад в 1990-х годах, но намного меньше, чем удар от COVID-19 и спад, вызванный глобальным кризисом 2008-09 годов.

Экономика начнет сокращаться в последнем квартале 2022 года и будет падать на протяжении всего 2023 года, что сделает рецессию самой продолжительной после мирового финансового кризиса.

По прогнозу, начав замедление роста, инфляция потребительских цен, вероятно, достигнет пика в 13,3% в октябре - самого высокого уровня с 1980 года - в основном из-за резкого роста цен на энергоносители после вторжения России в Украину. Это приведет к тому, что домохозяйства два года подряд будут испытывать снижение своих располагаемых доходов, что станет самым большим сокращением с 1964 года.

Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 9,4% в июне, что уже более чем в четыре раза превышает целевой показатель Банка Англии в 2%, вызвав забастовки и заставив любого, кто сменит Бориса Джонсона на посту следующего премьер-министра Великобритании, оказать дальнейшую поддержку.

Давление на главу Банка Англии Эндрю Бейли и его коллег с целью заставить их действовать более масштабно, усилилось после недавнего значительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, Европейским центральным банком и другими центральными банками. Эти шаги ослабили стоимость фунта, что может усилить инфляцию.

Британский центральный банк уже шесть раз повышал ставки с декабря, но в четверг, 4 августа, это было самым большим шагом с 1995 года.

Напомним, в конце июля Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку овернайт на 0,75% до диапазона 2,25-2,5%.