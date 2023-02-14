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"Банк Альянс" підтвердив довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA

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Вівторок 14 лютого 2023 18:10
"Банк Альянс" підтвердив довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA Фото: "Банк Альянс" підтвердив довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA
Автор: Артем Горовенко

Національне рейтингове агентство "Рюрік" підтвердило АТ "Банк Альянс" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA інвестиційної категорії з прогнозом "в розвитку". Рейтинг відповідає національній рейтинговій шкалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

У підтвердженні рейтингу враховувалось:

  • Прийнятна концентрація активних операцій банку.
  • Відповідність 70% клієнтського кредитного портфелю достатнім якісним показникам.
  • Достатня та прийнятна диверсифікація пасивних операцій Банку, що знижує його чутливість до ризику ліквідності.
  • Значна питома вага строкових коштів клієнтів: 57% портфелю станом на 1.10.2022.
  • Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями: у 2020 році "Банку Альянс" відкрито довгострокову кредитну лінію від Європейського інвестиційного банку (EIB) обсягом у 20 млн євро. 2021, у 2021 році залучено фінансування на суму 11 млн доларів США та відкрито фінансування на 10 млн доларів США Міжнародної фінансовою корпорацією (IFC).

Нагадаємо, в обмінних пунктах України сьогодні, 14 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,15 гривні за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривні за євро.

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