"Банк Альянс" підтвердив довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Нагадаємо, в обмінних пунктах України сьогодні, 14 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,15 гривні за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривні за євро.