"Банк Альянс" підтвердив довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA
Фото: "Банк Альянс" підтвердив довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA
Національне рейтингове агентство "Рюрік" підтвердило АТ "Банк Альянс" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA інвестиційної категорії з прогнозом "в розвитку". Рейтинг відповідає національній рейтинговій шкалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
У підтвердженні рейтингу враховувалось:
- Прийнятна концентрація активних операцій банку.
- Відповідність 70% клієнтського кредитного портфелю достатнім якісним показникам.
- Достатня та прийнятна диверсифікація пасивних операцій Банку, що знижує його чутливість до ризику ліквідності.
- Значна питома вага строкових коштів клієнтів: 57% портфелю станом на 1.10.2022.
- Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями: у 2020 році "Банку Альянс" відкрито довгострокову кредитну лінію від Європейського інвестиційного банку (EIB) обсягом у 20 млн євро. 2021, у 2021 році залучено фінансування на суму 11 млн доларів США та відкрито фінансування на 10 млн доларів США Міжнародної фінансовою корпорацією (IFC).
Нагадаємо, в обмінних пунктах України сьогодні, 14 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,15 гривні за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривні за євро.