"Банк Альянс" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 14 февраля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,15 гривны за доллар . Курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривны за евро.