"Банк Альянс" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA
Фото: "Банк Альянс" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA
Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" подтвердило АО "Банк Альянс" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA инвестиционной категории с прогнозом "в развитии". Рейтинг соответствует национальной рейтинговой шкале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
В подтверждении рейтинга учитывалось:
- Приемлема концентрация активных операций банка.
- Соответствие 70% клиентского кредитного портфеля достаточным качественным показателям.
- Достаточная и приемлемая диверсификация пассивных операций Банка, что снижает его чувствительность к риску ликвидности.
- Значительный удельный вес срочных средств клиентов: 57% портфеля на 1.10.2022.
- Сотрудничество с международными финансовыми организациями: в 2020 году "Банку Альянс" открыта долгосрочная кредитная линия от Европейского инвестиционного банка (EIB) в размере 20 млн евро. 2021, в 2021 году привлечено финансирование на сумму 11 млн. долларов США и открыто финансирование на 10 млн. долларов США Международной финансовой корпорацией (IFC).
Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 14 февраля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,15 гривны за доллар . Курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривны за евро.