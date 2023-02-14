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"Банк Альянс" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA

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Вторник 14 февраля 2023 18:10
"Банк Альянс" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA Фото: "Банк Альянс" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA
Автор: Артем Горовенко

Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" подтвердило АО "Банк Альянс" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA инвестиционной категории с прогнозом "в развитии". Рейтинг соответствует национальной рейтинговой шкале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

В подтверждении рейтинга учитывалось:

  • Приемлема концентрация активных операций банка.
  • Соответствие 70% клиентского кредитного портфеля достаточным качественным показателям.
  • Достаточная и приемлемая диверсификация пассивных операций Банка, что снижает его чувствительность к риску ликвидности.
  • Значительный удельный вес срочных средств клиентов: 57% портфеля на 1.10.2022.
  • Сотрудничество с международными финансовыми организациями: в 2020 году "Банку Альянс" открыта долгосрочная кредитная линия от Европейского инвестиционного банка (EIB) в размере 20 млн евро. 2021, в 2021 году привлечено финансирование на сумму 11 млн. долларов США и открыто финансирование на 10 млн. долларов США Международной финансовой корпорацией (IFC).

Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 14 февраля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,15 гривны за доллар . Курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривны за евро.

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