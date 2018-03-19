Активы банка "Аксиома" вывели через 11 компаний , - ФГВФЛ

В период ноября-декабря 2013 и марта - апреля 2014 банк "Аксиома" предоставлял кредиты группе заемщиков (11 компаний), основным видом деятельности которых были спекулятивные операции на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Фото: схема выведения средств (ФГВФЛ)

При анализе деятельности и операций банка было установлено, что кредитование указанных компаний осуществлялось по льготной процентной ставке. Так, кредиты предоставлялись под 5,7-13%, в то время как другим заемщикам - под 27-36%. На всех заемщиков были открыты одинаковые лимиты кредитования на уровне 80-86 млн гривен для осуществления спекулятивных операций на рынке ценных бумаг.

Обеспечением исполнения обязательств по заключенным кредитным договорам были простые именные акции закрытого венчурного фонда. Поскольку котировки с этими бумагами не осуществлялись, их стоимость не учитывалась при расчете резервов банка "Аксиома". Согласно представленной заемщиками отчетности, в них отсутствовало какое-либо имущество, а структуру балансов формировали средства в расчетах, то есть дебиторская и кредиторская задолженность. В кредитной документации отмечалось, что источником погашения выданных кредитов являются средства от реализации иного имущества. То есть, на момент принятия решения о предоставлении кредитов источник погашения отсутствовал.

На момент введения временной администрации общая задолженность указанных заемщиков составила более 600 млн гривен, или 97% общего объема кредитного портфеля банка.

При предоставлении указанных кредитов и в результате принятия нерациональных управленческих решений, заключения заведомо невыгодных для банка сделок (приобретение у других банков права требования по кредитам, которые не обслуживаются) в банке "Аксиома" возникли финансовые потери и убытки на сумму более 1 млрд гривен.

Кроме того, уполномоченное лицо Фонда гарантирования установило, что должностные лица банка "Аксиома" проводили операции по увеличению его уставного капитала с грубыми нарушениями действующего законодательства, а именно, за счет кредитных средств.

По выявленным нарушениям ФГВФЛ направил заявления в правоохранительные органы.

Следствием вывода активов из банка "Аксиома" стало то, что оценочная стоимость ликвидационной массы (161,58 млн гривен) почти в пять раз меньше той, которая указана в бухгалтерских документах (776,31 млн гривен). При этом, сумма заявленных требований кредиторов банка составляет более 138 млн гривен, из них требования Фонда гарантирования – 120,87 млн гривен, из которых банк уже погасил 6,33 млн гривен. Вкладчикам банка выплачено гарантированное возмещение на сумму более 106 млн гривен.

Фото: активы банка "Аксиома" (ФГВФЛ)

Напомним, по результатам анализа деятельности банка "Демарк" ликвидационная комиссия выявила факт нанесения финучрежденю ущерба в сумме 1,3 млрд гривен.