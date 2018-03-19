Активи банку "Аксіома" вивели через 11 компаній, - ФГВФО

У період листопада-грудня 2013 березня - квітня 2014 банк "Аксіома" надавав кредити групі позичальників (11 компаній), основним видом діяльності яких були спекулятивні операції на ринку цінних паперів. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Фото: схема виведення коштів (ФГВФО)

При аналізі діяльності та операцій банку було встановлено, що кредитування зазначених компаній здійснювалося за пільговою процентною ставкою. Так, кредити надавалися під 5,7-13%, в той час як іншим позичальникам - під 27-36%. На всіх позичальників були відкриті однакові ліміти кредитування на рівні 80-86 млн гривень для здійснення спекулятивних операцій на ринку цінних паперів.

Забезпеченням виконання зобов'язань за укладеними кредитними договорами були прості іменні акції закритого венчурного фонду. Оскільки котирування з цими паперами не здійснювалися, їх вартість не враховувалася при розрахунку резервів банку "Аксіома". Згідно представленої позичальниками звітності, у них було відсутнє будь-яке майно, а структуру балансів формували кошти в розрахунках, тобто дебіторська та кредиторська заборгованість. У кредитної документації зазначалося, що джерелом погашення виданих кредитів є кошти від реалізації іншого майна. Тобто, на момент прийняття рішення про надання кредитів джерело погашення відсутній.

На момент введення тимчасової адміністрації, загальна заборгованість зазначених позичальників склала понад 600 млн гривень, або 97% загального обсягу кредитного портфеля банку.

При наданні зазначених кредитів і в результаті прийняття нераціональних управлінських рішень, укладання завідомо невигідних для банку угод (придбання в інших банків права вимоги за кредитами, які не обслуговуються) у банку "Аксіома" виникли фінансові втрати і збитки на суму понад 1 млрд гривень.

Крім того, уповноважена особа Фонду гарантування встановило, що службові особи банку "Аксіома" проводили операції щодо збільшення його статутного капіталу з грубими порушеннями чинного законодавства, а саме, за рахунок кредитних коштів.

За виявленими порушеннями ФГВФО направив заяви в правоохоронні органи.

Наслідком виведення активів з банку "Аксіома" стало те, що оціночна вартість ліквідаційної маси (161,58 млн гривень), майже в п'ять разів менше тієї, яка вказана в бухгалтерських документах (776,31 млн гривень). При цьому, сума заявлених вимог кредиторів банку становить понад 138 млн гривень, з них вимоги Фонду гарантування – 120,87 млн гривень, з яких банк вже погасив 6,33 млн гривень. Вкладникам банку виплачено гарантоване відшкодування на суму понад 106 млн гривень.

Фото: активи банку "Аксіома" (ФГВФО)

Нагадаємо, за результатами аналізу діяльності банку "Демарк" ліквідаційна комісія виявила факт нанесення финучрежденю шкоди в сумі 1,3 млрд гривень.