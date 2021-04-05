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В Бангладеш затонул паром с 50 пассажирами на борту

Автор: Артур Родивилов

Не менее 5 человек погибли в центральной части Бангладеш после столкновения парома с грузовым судном. На борту которого находились более 50 человек.

Об этом сообщает DW.

Двухпалубный паром направлялся из города Нараянгандж в административный округ Муншиганд Гопалгандж по реке Шиталакшья.

Непогода существенно осложнила спасательные мероприятия, однако 11 человек были вытащены из воды живыми, сообщила представительница округа Нараянгандж. Некоторые пассажиры могли самостоятельно добраться до берега, допустила она. Поисковая операция продолжилась и после наступления темноты.

Паром был переполнен, отметил местный полицейский инспектор. По его словам, многие пассажиры спешили покинуть город из-за вступающего в силу 5 апреля жесткого недельного локдауна, вызванного ростом заражений COVID-19. Среди прочего, все пассажирское транспортное сообщение в пределах страны будет приостановлено.

В марте у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. МИД Украины подтвердил гибель двух человек, десять членов экипажа спасли.

В январе у побережья Турции затонуло судно, на его борту было 12 членов экипажа, среди которых десять украинцев. В результате инцидента погибли три человека.

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Новости Украины паромБангладеш
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