Бангладеш закрила порти для російських суден

Уряд Бангладеш заборонив 69 російським судам заходити до своїх портів відповідно до санкцій ЄС та США. Судна не зможуть завозити вантажі, зупинятися для дозаправлення, кидати якір та використовувати морські шляхи у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Express .

Уряд надіслав повідомлення у відповідні міністерства, агентства, порти, судноплавні служби та міжнародні організації про нові обмеження.

Обмеження позначаться на будівництві найбільшого енергетичного об'єкта країни - АЕС "Руппур", яка зводиться за підтримки Москви.

З Росії сюди заводиться значна частина обладнання та матеріалів для проєкту. Один із суден із вантажем будматеріалів для проєкту вже не допустили до морського кордону Бангладеш через дипломатичний тиск із боку США. Корабель спробував пришвартуватися в індійському порту Халдія, щоби доставити вантаж, але й там йому відмовили. Зрештою, він повернувся до Росії зі своїм вантажем.

Заборона поширюється на широкий спектр суден, включаючи нафтові танкери та вантажні судна, що експлуатуються сімома компаніями. Жодна компанія не може ввозити товари з будь-якої країни з використанням цих суден.

Бангладеш має 197 суден, здатних на далекі міжнародні перевезення. За словами голови Бангладеської асоціації власників морських суден (BOGSA) Азама Чоудхурі, якщо підприємства Бангладеш зможуть швидко пристосуватися до ситуації, заборона не повинна істотно вплинути на доставлення вантажів або вартість перевезень. Однак це може вплинути на деяких іноземних перевізників, які уклали довгострокові договори із цими російськими судами, зазначив він.

Бангладеш в основному імпортує з Росії пшеницю та нафтопродукти та експортує до країни одяг. Росія не входить до топ-20 торгових партнерів країни, на яких припадає 87% товарообігу.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що у ЗМІ дізналися подробиці щодо 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Як пояснив президент України, влада робить все можливе для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних обмежень.

Тим часом Politico розкрило деякі подробиці щодо нового пакету санкцій проти Росії.

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