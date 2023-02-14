Бангладеш закрыла порты для российских судов

Правительство Бангладеш запретило 69 российским судам заходить в свои порты в соответствии с санкциями ЕС и США. Суда не смогут завозить грузы, останавливаться для дозаправки, бросать якорь и использовать морские пути в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Express .

Правительство направило уведомления в соответствующие министерства, агентства, порты, судоходные службы и международные организации о новых ограничениях.

Ограничения скажутся на строительстве самого большого энергетического объекта страны - АЭС "Руппур", которая возводится при поддержке Москвы.

Из России сюда заводится значительная часть оборудования и материалов для проекта. Одно из судов с грузом стройматериалов для проекта уже не допустили к морской границе Бангладеш из-за дипломатического давления со стороны США. Корабль попытался пришвартоваться в индийском порту Халдия, чтобы доставить груз, но и там ему отказали. В конце концов он вернулся в Россию со своим грузом.

Запрет распространяется на широкий спектр судов, включая нефтяные танкеры и грузовые суда, эксплуатируемые семью компаниями. Ни одна компания не может ввозить товары из любой страны с использованием этих судов.

У Бангладеш есть 197 судов, способных на дальние международные перевозки. По словам главы Бангладешской ассоциации владельцев морских судов (BOGSA) Азама Чоудхури, если предприятия Бангладеш смогут быстро приспособиться к ситуации, запрет не должен оказать существенного влияния на доставку грузов или стоимость перевозок. Однако это может повлиять на некоторых иностранных перевозчиков, которые заключили долгосрочные договоры с этими российскими судами, отметил он.

Бангладеш в основном импортирует из России пшеницу и нефтепродукты и экспортирует в страну одежду. Россия не входит в топ-20 торговых партнеров страны, на которых приходится 87% товарооборота.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СМИ узнали подробности относительно 10-го пакета санкций ЕС против России.

Как пояснил президент Украины, власти делают все возможное для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных ограничений.

Тем временем Politico раскрыло некоторые подробности относительно нового пакета санкций против России.

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