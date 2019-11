В Бангладеш из-за циклона "Бульбуль" эвакуируют почти два миллиона человек

Жителей переводят в четыре тысячи убежищ. Задействовано около 50 тысяч добровольцев

В Бангладеш эвакуируют 1,8 млн человек, чтобы защитить от циклона "Бульбуль". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bdnews24.com.

Жителей переводят в четыре тысячи убежищ. Задействовано около 50 тысяч добровольцев.

"Мы приняли подготовительные меры, чтобы справиться с циклоном и защитить население", - сказала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

По ее мнению, страна уже набрала достаточно опыта, чтобы противостоять такому циклону.

Предполагается, что скорость ветра может достигать 120 километров в час. В качестве укрытий используются школьные здания и другие социальные и религиозные объекты.

