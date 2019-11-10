ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Бангладеш через циклон "Бульбуль" евакуювали майже два мільйони людей

Новини » В світі     10.11.2019 - 06:28
У Бангладеш через циклон "Бульбуль" евакуювали майже два мільйони людей
Фото: Наслідки циклону "Бульбуль" (twitter.com/Lightinglives3)

Жителів переводять в чотири тисячі притулків. Задіяно близько 50 тисяч добровольців

В Бангладеш евакуюють 1,8 млн осіб, щоб захистити від циклону "Бульбуль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bdnews24.com.

Жителів переводять в чотири тисячі притулків. Задіяно близько 50 тисяч добровольців.

"Ми вжили підготовчі заходи, щоб впоратися з циклоном і захистити населення", - сказала прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасина.

На її думку, країна вже набрала достатньо досвіду, щоб протистояти такому циклону.

Передбачається, що швидкість вітру може досягати 120 кілометрів на годину. Як укриття використовуються шкільні будівлі та інші соціальні та релігійні об'єкти.

У Бангладеш стратять 16 чоловік за вбивство школярки У Бангладеш у результаті пожежі 50 тис. людей залишилися без даху
Новини України циклонБангладеш
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся