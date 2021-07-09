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В Бангладеш сгорела фабрика по производству соков: погибли десятки человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

По меньшей мере 52 человека погибли в результате сильного пожара на фабрике по производству соков в Бангладеш. Спасаясь от огня люди прыгали с крыши шестиэтажного здания. Пожарные и полиция ведут поиск пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что возгорание началось днем 8 июля на первом этаже шестиэтажного здания фабрики компании Hashem Foods в городе Рупгандж, к востоку от Дакки, столицы Бангладеш. Распространению огня способствовало наличие в помещениях химикатов и легковоспламеняющихся веществ, таких как полиэтилен и топленое масло. Это же позволило пожару быстро распространиться по этажам предприятия.

Спасаясь от пожара трое рабочих прыгнули с крыши фабрики. Они погибли. Всего по предварительным данным погибло 52 сотрудника предприятия. Пострадало не менее 50 человек. Из горящего здания спасатели эвакуировали 25 человек.

К обеду 9 июля пожар на фабрике был локализован. Родственники пропавших без вести рабочих устроили демонстрации на территории предприятия.

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пожарпроисшествиеБангладеш