В Бангладеш сгорела фабрика по производству соков: погибли десятки человек

Отмечается, что возгорание началось днем 8 июля на первом этаже шестиэтажного здания фабрики компании Hashem Foods в городе Рупгандж, к востоку от Дакки, столицы Бангладеш. Распространению огня способствовало наличие в помещениях химикатов и легковоспламеняющихся веществ, таких как полиэтилен и топленое масло. Это же позволило пожару быстро распространиться по этажам предприятия.

Спасаясь от пожара трое рабочих прыгнули с крыши фабрики. Они погибли. Всего по предварительным данным погибло 52 сотрудника предприятия. Пострадало не менее 50 человек. Из горящего здания спасатели эвакуировали 25 человек.

К обеду 9 июля пожар на фабрике был локализован. Родственники пропавших без вести рабочих устроили демонстрации на территории предприятия.