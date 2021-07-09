У Бангладеш згоріла фабрика з виробництва соків: загинули десятки людей

Відзначається, що загоряння почалося вдень 8 липня на першому поверсі шестиповерхової будівлі фабрики компанії Hashem Foods в місті Рупгандж, на схід від Дакки, столиці Бангладеш. Поширенню вогню сприяла наявність в приміщеннях хімікатів і легкозаймистих речовин, таких як поліетилен і топлене масло. Це ж дозволило пожежі швидко поширитися по поверхах підприємства.

Рятуючись від пожежі троє робітників стрибнули з даху фабрики. Вони загинули. Всього за попередніми даними загинуло 52 співробітники підприємства. Постраждало не менше 50 осіб. З палаючої будівлі рятувальники евакуювали 25 осіб.

До обіду 9 липня пожежу на фабриці було локалізовано. Родичі зниклих безвісти робітників влаштували демонстрації на території підприємства.