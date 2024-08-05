У Банґладеш масові протести з 300 загиблими. Прем'єр пішла у відставку та покинула країну

Протести почалися минулого місяця, коли студенти вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність Банґладеш проти Пакистану в 1971 році.

Згодом Верховний суд країни скоротив систему квот до 5% робочих місць, з яких 3% - для родичів ветеранів. Втім, попри це, на вихідних протести відновились. Демонстранти вимагали відставки прем'єра Шейх Хасіни після того, як на протестах в липні загинули понад 200 осіб.

Як стало відомо сьогодні, станом на понеділок кількість загиблих від початку масових заворушень у країні зросла до 300 осіб. Лише у неділю загинули 94 людини.

Влада закрила освітні заклади по всій країні та оголосила вихідні з понеділка по середу. Також було введено комендантську годину та припинено роботу судів на невизначений термін.

Прем'єр пішла у відставку та полетіла в Індію

Напередодні Хасіна заявляла, що ті, хто займається "саботажем і погромами", вже не студенти, а злочинці, і з ними треба жорстко розібратися.

Втім, як стало відомо сьогодні, прем'єрка подала у відставку та полетіла до Індії на військовому гелікоптері. Перед цим повідомлялось, що протестуючі захопили її палац у Дацці, втім до цього моменту вона вже встигла його полишити.

Перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету

Як повідомляє видання, у країні наразі спостерігаються масові збої в роботі мобільних операторів та інтернет-зв'язку. Також Facebook і додатки для обміну повідомленнями, зокрема WhatsApp, були недоступні навіть через звичайний інтернет.