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В Бангладеш казнят 16 человек за убийство школьницы

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 19:04
В Бангладеш казнят 16 человек за убийство школьницы
Иллюстративное фото (Jazeera.jpg)

Среди приговоренных к высшей мере - директор медресе, два учителя и две школьницы

В Бангладеш приговорены к смертной казни 16 человек по делу об убийстве ученицы, Нусрат Джахан Рафи скончалась от тяжелых ожогов после того, как ее облили керосином и подожгли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что девушка обвиняла директора медресе (мусульманское учебное заведение - ред) в сексуальных домогательствах, на нее и ее семью оказывали давление, чтобы заставить отказаться от показаний. Девушку заманили на крышу медресе, облили керосином и подожгли.

Среди приговоренных к высшей мере - директор медресе, два учителя и две школьницы.

Отметим, что убийство Рафи вызвало в стране бурю негодования, протесты и споры. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина обещала, что никто из виновных не избежит наказания.

По предварительной информации убийство Нусрат Джахан Рафи пытались представить как суицид. Девушку заманили на крышу медресе, где группа лиц безуспешно пыталась заставить ее забрать показания. Когда Рафи отказалась, ее облили керосином и подожгли. Несмотря на тяжелейшие ожоги, ей удалось получить помощь и дать показания на преступников.

Напомним, в Киеве иностранец, уродженць Народной Республики Бангладеш, переправлял соотечественников через Украину в Европейский союз.

Как сообщало РБК-Украина, в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Водитель грузовика был арестован по подозрению в убийстве.

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