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У Бангладеш стратять 16 чоловік за вбивство школярки

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 19:04
У Бангладеш стратять 16 чоловік за вбивство школярки
Ілюстративне фото (Jazeera.jpg)

Серед засуджених до вищої міри - директор медресе, два вчителі і дві школярки

В Бангладеш засуджені до смертної кари 16 осіб у справі про вбивство учениці, Нусрат Джахан Рафі померла від важких опіків після того, як її облили гасом і підпалили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що дівчина звинувачувала директора медресе (мусульманський навчальний заклад - ред) у сексуальних домаганнях, що на неї та її родину чинили тиск, щоб змусити відмовитися від свідчень. Дівчину заманили на дах медресе, облили гасом і підпалили.

Серед засуджених до вищої міри - директор медресе, два вчителі і дві школярки.

Зазначимо, що вбивство Рафі викликав у країні бурю обурення, протести і суперечки. Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасина обіцяла, що ніхто з винних не уникне покарання.

За попередньою інформацією вбивство Нусрат Джахан Рафі намагалися представити як суїцид. Дівчину заманили на дах медресе, де група осіб безуспішно намагалася змусити її забрати свідчення. Коли Рафі відмовилася, її облили гасом і підпалили. Незважаючи на важкі опіки, їй вдалося отримати допомогу і дати свідчення на злочинців.

Нагадаємо, у Києві іноземець, уродженць Народної Республіки Бангладеш, переправляв співвітчизників через Україну в Європейський союз.

Як повідомляло РБК-Україна, в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Водій вантажівки був заарештований за підозрою у вбивстві.

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