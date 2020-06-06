Банду поліцейських з Павлограду арештували

Фото: Павлоградський відділ поліції (dbr.gov.ua)

Сімох поліцейських арештували без права на заставу

Голосіївський районний суд міста Києва арештував без можливості внесення застави сімох учасників банди поліцейських Павлограду. До їхнього складу входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та оперативники.

Про це повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань.

Їх підозрюють у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, скоєнні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Як відомо, поліцейську ділянку розформували, а нове керівництво тепер будуть перевіряти на поліграфі.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань та Служба безпеки затримали банду поліцейських, які задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини, а потім їх "ловили".

Після того у Павлограді розформували поліцейську дільницю через торгівлю наркотиками.

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Автор: Анастасия Рокитна