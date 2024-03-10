Банди взяли столицю Гаїті в облогу. США почали евакуацію посольства

За даними The Guardian, після спроби гаїтянських банд штурмувати урядовий квартал в Порт-о-Пренс, США вирішили відправити на Гаїті підрозділ морської піхоти для евакуації персоналу свого посольства.

Представник Пентагону розповів ЗМІ, що операція з евакуації американського персоналу відбувалася вночі за допомогою вертольота. Про евакуацію попросив Держдеп.

Що відбувається на Гаїті

Нагадаємо, минулого тижня на Гаїті банди захопили дві в'язниці та звільнили 4000 в'язнів, зокрема причетних до вбивства гаїтянського президента Жовенеля Моіса у 2021 році. Після цього гаїтянська влада оголосила надзвичайний стан та запровадили нічну комендантську годину в столиці.

Днями стало відомом про масштабну спробу нападу гаїтянських банд на урядові будівлі в Порт-о-Пренс, після чого в США задумались про перекидання на Гаїті підрозділу морпіхів для забезпечення безпеки свого посольства.

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