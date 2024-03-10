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Банды взяли в осаду столицу Гаити. США начали эвакуацию посольства

Фото: на Гаити банды пытаются захватить власть, полиция ведет бои (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

На Гаити продолжается восстание банд против правительства исполняющего обязанности премьер-министра Гаити Ариэля Генри. Столица страны Порт-о-Пренс в осаде, а США приступили к эвакуации своего дипломатического представительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ) и The Guardian.

По данным The Guardian, после попытки гаитянских банд штурмовать правительственный квартал в Порт-о-Пренсе, США решили отправить на Гаити подразделение морской пехоты для эвакуации персонала своего посольства.

Представитель Пентагона рассказал СМИ, что операция по эвакуации американского персонала происходила ночью с помощью вертолета. Об эвакуации попросил Госдеп.

Что происходит на Гаити

Напомним, на прошлой неделе на Гаити банды захватили две тюрьмы и освободили 4000 заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году. После этого гаитянские власти объявили чрезвычайное положение и ввели ночной комендантский час в столице.

На днях стало известно о масштабной попытке нападения гаитянских банд на правительственные здания в Порт-о-Пренс, после чего в США задумались о переброске на Гаити подразделения морпехов для обеспечения безопасности своего посольства.

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