Бан для TikTok. Чому соцмережі загрожує блокування та чи торкнеться це України

TikTok зараз є одним із найбільш популярних сервісів, особливо серед молоді, зокрема й української. Мобільний застосунок для створення та поширення коротких відеороликів, розроблений китайською компанією ByteDance, був запущений у 2016 році та швидко набрав популярності. Станом на сьогодні кількість користувачів TikTok сягає одного мільярда.

Проте останнім часом на Заході все частіше почали дискутувати про необхідність заборони TikTok через можливий зв’язок з китайською владою. Перші кроки до цього почали робити в США, Канаді та країнах Європи, заборонивши чиновникам та військовим встановлювати цей застосунок на робочі смартфони.

Уряди країн Заходу стурбовані, що конфіденційними даними користувачів TikTok, які отримує компанія ByteDance, може заволодіти Китай, зокрема їх геолокацією та даними про дзвінки та розмови.

Наразі єдиною країною, яка повністю заборонила TikTok, є Індія. Але зробила це ще у 2020 році. Тоді під заборону потрапив не лише TikTok, а й декілька десятків інших китайських додатків, зокрема WeChat. Індійський уряд пояснював це рішення тим, що вони "шкодять суверенітету та цілісності, обороні, безпеці державного та громадського порядку".

У 2020 році TikTok забороняли і в США. Тодішній президент Дональд Трамп зобов’язав американські компанії розірвати всі зв’язки з власником соцмережі, а також дав ByteDance три місяці, щоб продати всі активи в США та вийти з країни. Однак вже через рік всі ці директиви були скасовані новим лідером США Джо Байденом.

Загроза нацбезпеці чи "ширма" для отримання контролю

Наприкінці березня цього року в Конгресі США відбулися майже шестигодинні слухання за участі генерального директора ByteDance Шоу Зі Чу. З них можна було зрозуміти, що довкола TikTok згущуються хмари, попри переконання гендиректора компанії у безпечності застосунку. Ще у вступній промові голова комітету Палати представників США з питань торгівлі, республіканка Кеті Роджерс відразу ж заявила, що TikTok потрібно заборонити через його зв’язок з Китаєм.

"TikTok неодноразово обирав шлях до більшого контролю, більшого нагляду і більших маніпуляцій. Ваша платформа повинна бути заборонена", – сказала на слуханнях Роджерс.

Також представниця республіканців висловлювала занепокоєння тим, що Комуністична партія Китаю може збирати конфіденційну інформацію американських користувачів та маніпулювати ними. А в США користувачів TikTok вже налічується щонайменше 150 мільйонів.

У Конгресі США відбулися слухання за участі глави ByteDance Шоу Зі Чу (Фото: GettyImages)

Були і відверто безглузді звинувачення. Зокрема, один із конгресменів закидав компанії ByteDance шпигунство за американцями, бо TikTok використовує WiFi користувача для зв’язку з Інтернетом. Також конгресмени намагалися отримати відповідь "Так" чи "Ні" на питання, чи є ByteDance китайською компанією, однак почули від Шоу Зі Чу лиш те, що це глобальна компанія, яка була заснована в Китаї.

Проте гендиректор ByteDance все ж визнав, що деякі категорії американців дійсно потрапляють під китайський закон, який зобов’язує надавати певні дані Пекіну, але пообіцяв, що найближчим часом це буде виправлено. Хоча навряд такі запевнення могли б викликати в американських конгресменів довіру.

Ще одним сигналом про можливу повну заборону TikTok стало внесення на розгляд американського Сенату законопроекту, який дозволяв би президенту Джо Байдену заборонити TikTok на території всіх штатів. З такою пропозицією виступив республіканець Джош Хоулі, однак його колега по партії Ренд Пол заблокував ініціативу, пославшись на побоювання щодо порушення свободи слова.

Проте вся ця ситуація довкола TikTok може бути "ширмою" для того, щоб самим взяти під контроль популярну соцмережу, яка володіє величезним обсягом даних, як американців, так і громадян десятків інших країн. На слуханнях в Конгресі, окрім вимоги заборонити TikTok, також звучали пропозиції перепродати його американській компанії.

"TikTok має бути американською компанією з американськими цінностями і розірвати всі зв'язки з Комуністичною партією Китаю", – заявив конгресмен-демократ Даррен Сото.

Водночас такі ідеї з боку американських законодавців не влаштовують Китай. Ще напередодні слухань в Конгресі китайське Міністерство торгівлі категорично виступило проти примусового продажу TikTok, нагадавши, що будь-яка угода про перепродаж застосунку вимагатиме схвалення Пекіна. Також в міністерстві попереджали, що подібні рішення стосовно TikTok "серйозно підірвуть довіру інвесторів з різних країн, включаючи Китай, до інвестицій у США".

Конгресмени США хочуть заблокувати TikTok через зв'язки з владою Китаю (Фото: freepik.com)

На початку квітня у Британії соцмережу звинуватили у численних порушеннях закону про захист даних, зокрема, за використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків. В результаті TikTok отримав штраф на майже 16 млн доларів.

Минулого серпня з TikTok видалився офіційний акаунт парламенту Британії, а вже цьогоріч британським чиновникам заборонили ним користуватися.

У Швеції військовим заборонили використовувати TikTok через підозри щодо китайського шпигування. Встановлювати застосунок на гаджети також заборонили всім чиновникам НАТО, а також посадовцям Міністерства оборони Данії. Серед країн, де вже обмежили використання TikTok держслужбовцями, також Канада, Австралія та Франція.

Компанія Nammo, яка є одним з найбільших виробників боєприпасів у Європі, наприкінці березня заявила, що дата-центр TikTok в Норвегії монополізує електроенергію в регіоні. Це, як пояснив директор компанії Мортен Брандцег, заважає задовольнити попит країн Європи на боєприпаси, які надалі відправляються в Україну.

Цікавим в цій історії є те, що за допомогою будівництва дата-центрів за межами Китаю компанія ByteDance намагається покращити свій імідж та довести, що дані користувачів зі США та Європи перебувають в безпеці. Але, намагаючись виплутатися з одного скандалу, вляпалася в інший.

TikTok та Україна

TikTok популярний і серед українців. Застосунок посідає друге місце за завантаженнями в українському сегменті Google Play, випереджаючи Telegram. Згідно з відкритими даними, наразі кількість повнолітніх українців, які є користувачами TikTok, може сягати щонайменше 12 мільйонів. Тобто десь третина від всього населення країни.

Хоча TikTok і заведено вважати молодіжною соцмережею, він давно переріс у щось більше, ніж сервіс для інфлюенсерів, зокрема став одним з майданчиків для інформаційної війни з РФ. TikTok – один із лідерів за поширенням російських фейків про ситуацію в Україні.

За даними, які СБУ надала РБК-Україна, з початку 2022 року спецслужбісти ініціювали блокування майже 2000 проросійських Telegram-каналів і ботів, понад 800 акаунтів в Instagram, майже 400 – у Facebook та понад 2000 – в TikTok.

"Службою безпеки України вживаються заходи реагування, спрямовані на встановлення користувачів акаунтів, через які здійснюється поширення деструктивного контенту, та припинення їх діяльності у визначеному законом порядку", – зазначив в розмові з РБК-Україна речник СБУ Артем Дехтяренко.

За інформацією РБК-Україна, для блокування проросійських каналів, які поширюють фейки та дезінформацію в TikTok та Telegram ведеться справжня війна ботів. Українські ботоферми закидують скаргами російські акаунти, тоді як російські – намагаються заблокувати українські.

TikTok використовують і військові, які через нього розповідають українцям про свої будні або ж ситуацію на передовій. Хоча такий "контент" і допомагає мешканцям тилу краще "відчути" війну, він нерідко становить загрозу і для самих військових, оскільки іноді бійці таким чином викривають на відео свої позиції.

Попри те, що на Заході чиновникам забороняють або не рекомендують встановлювати TikTok, в Україні нардепи, держслужбовці та політики використовують його для комунікації з народом, розповідаючи про свою роботу або ж реагуючи на якісь події.

В TikTok та Telegram ведеться справжня війна ботів (Фото: GettyImages)

Загалом TikTok користується популярністю серед різних категорій українців, а дискусії щодо зв’язку з Китаєм чи загрози потрапляння даних до китайської розвідки не викликають занепокоєння серед його українських користувачів. Навпаки, занепокоєння викликає можливість заборони TikTok в Україні.

Однак українцям поки немає про що перейматися. Як розповіли РБК-Україна в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті, заборона TikTok в Україні не просто не стоїть на порядку денному, але й взагалі ніколи не обговорювалася.

"Жодного разу не чув, щоб це питання навіть підіймалось. Не те щоб розроблялись якісь плани блокування TikTok", – розповів керівник Центру Ігор Соловей.

В СБУ на запит РБК-Україна також відповіли, що наразі Департаментом кібербезпеки спецслужби питання застосування обмежень до юридичних чи фізичних осіб, причетних до функціонування TikTok, не ініціювалося.

Якщо ж таке питання все ж виникне, то, як пояснив Соловей, для цього одна із уповноважених державних структур має надати обґрунтування та ініціювати заборону. Потім це питання має бути розглянуте на засіданні Ради національної безпеки і оборони, як це було з російськими "ВКонтакте" та "Однокласники", після чого відповідний указ має підписати президент.

Наразі ж, за даними видання, українські спецслужби не ставлять за мету блокування тієї чи іншої іноземної соцмережі (звісно ж, якщо мова не йде про російські), а борються з загрозами для інформаційного простору, які виникають, за вже відпрацьованими алгоритмами. Як пояснив РБК-Україна співрозмовник в спецслужбі, блокувати TikTok було б контрпродуктивно, оскільки він використовується у власних цілях і Україною.