Бан для TikTok. Почему соцсети грозит блокировка и коснется ли это Украины

TikTok сейчас является одним из самых популярных сервисов, особенно среди молодежи, в том числе и украинской. Мобильное приложение для создания и распространения коротких видеороликов, разработанное китайской компанией ByteDance, было запущено в 2016 году и быстро набрало популярность. По состоянию на сегодня количество пользователей TikTok достигает одного миллиарда.

Однако в последнее время на Западе все чаще начали дискутировать о необходимости запрета TikTok из-за возможной связи с китайскими властями. Первые шаги к этому начали делать в США, Канаде и странах Европы, запретив чиновникам и военным устанавливать это приложение на рабочие смартфоны.

Правительства стран Запада обеспокоены, что конфиденциальными данными пользователей TikTok, получаемыми компанией ByteDance, может завладеть Китай, в частности их геолокацией и данными о звонках и разговорах.

В настоящее время единственной страной, полностью запретившей TikTok, является Индия. Но сделала это еще в 2020 году. Тогда под запрет попал не только TikTok, но несколько десятков других китайских приложений, в частности WeChat. Индийское правительство объясняло это решение тем, что они "вредят суверенитету и целостности, обороне, безопасности государственного и общественного порядка".

В 2020 году TikTok запрещали и в США. Тогдашний президент Дональд Трамп обязал американские компании разорвать все связи с владельцем соцсети, а также дал ByteDance три месяца, чтобы продать все активы в США и выйти из страны. Однако уже через год все эти директивы были упразднены новым лидером США Джо Байденом.

Угроза нацбезопасности или "ширма" для получения контроля

В конце марта этого года в Конгрессе США прошли почти шестичасовые слушания с участием генерального директора ByteDance Шоу Зи Чу. Из них можно было понять, что вокруг TikTok сгущаются облака, несмотря на убеждения гендиректора компании в безопасности приложения. Еще во вступительной речи глава комитета Палаты представителей США по торговле, республиканка Кэти Роджерс сразу же заявила, что TikTok нужно запретить из-за его связи с Китаем.

"TikTok неоднократно выбирал путь к большему контролю, большему надзору и большим манипуляциям. Ваша платформа должна быть запрещена", - сказала на слушаниях Роджерс.

Также представитель республиканцев выражала обеспокоенность тем, что Коммунистическая партия Китая может собирать конфиденциальную информацию американских пользователей и манипулировать ими. А в США пользователей TikTok уже насчитывается не менее 150 миллионов.

В Конгрессе США состоялись слушания с участием главы ByteDance Шоу Зи Чу (Фото: GettyImages)

Были и откровенно бессмысленные обвинения. В частности, один из конгрессменов предъявлял компании ByteDance шпионаж за американцами, потому что TikTok использует WiFi пользователя для связи с Интернетом. Также конгрессмены пытались получить ответ "Да" или "Нет" на вопрос, является ли ByteDance китайской компанией, однако услышали от Шоу Зи Чу только то, что это глобальная компания, основанная в Китае.

Однако гендиректор ByteDance все же признал, что некоторые категории американцев действительно подпадают под китайский закон, обязывающий предоставлять определенные данные Пекину, но пообещал, что в ближайшее время это будет исправлено. Хотя вряд ли такие заверения могли бы вызвать у американских конгрессменов доверие.

Еще одним сигналом о возможном полном запрете TikTok стало внесение на рассмотрение американского Сената законопроекта, позволяющего президенту Джо Байдену запретить TikTok на территории всех штатов. С таким предложением выступил республиканец Джош Хоули, однако его коллега по партии Рэнд Пол заблокировал инициативу, сославшись на опасения по поводу нарушения свободы слова.

Однако вся эта ситуация вокруг TikTok может быть "ширмой" для того, чтобы самим взять под контроль популярную соцсеть, обладающую огромным объемом данных, как американцев, так и граждан десятков других стран. На слушаниях в Конгрессе, кроме требования запретить TikTok, также звучали предложения перепродать его американской компании.

"TikTok должна быть американской компанией с американскими ценностями и разорвать все связи с Коммунистической партией Китая", – заявил конгрессмен-демократ Даррен Сото.

В то же время, такие идеи со стороны американских законодателей не устраивают Китай. Еще накануне слушаний в Конгрессе китайское Министерство торговли категорически выступило против принудительной продажи TikTok, напомнив, что любое соглашение о перепродаже приложения потребует одобрение Пекина. Также в министерстве предупреждали, что подобные решения по TikTok "серьезно подорвут доверие инвесторов из разных стран, включая Китай, к инвестициям в США".

Конгрессмены США хотят заблокировать TikTok из-за связей с властями Китая (Фото: freepik.com)

В начале апреля в Британии соцсеть обвинили в многочисленных нарушениях закона о защите данных, в частности, за использование персональных данных детей младше 13 лет без согласия родителей. В результате TikTok получил штраф почти на 16 млн долларов.

В августе из TikTok удалился официальный аккаунт парламента Британии, а уже в этом году британским чиновникам запретили им пользоваться.

В Швеции военным запретили использовать TikTok из-за подозрений по поводу китайского шпионажа. Устанавливать приложение на гаджеты также запретили всем чиновникам НАТО и должностным лицам Министерства обороны Дании. Среди стран, где уже ограничили использование TikTok госслужащими, Канада, Австралия и Франция.

Компания Nammo, являющаяся одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, в конце марта заявила, что дата-центр TikTok в Норвегии монополизирует электроэнергию в регионе. Это, как пояснил директор компании Мортен Брандцег, мешает удовлетворить спрос стран Европы на отправляемые в Украину боеприпасы.

Интересно в этой истории то, что с помощью строительства дата-центров за пределами Китая компания ByteDance пытается улучшить свой имидж и доказать, что данные пользователей из США и Европы находятся в безопасности. Но, пытаясь выпутаться из одного скандала, вляпалась в другой.

TikTok и Украина

TikTok популярен и среди украинцев. Приложение занимает второе место по загрузкам в украинском сегменте Google Play, опережая Telegram. Согласно открытым данным, в настоящее время количество совершеннолетних украинцев, являющихся пользователями TikTok, может достигать не менее 12 миллионов. То есть где-то треть всего населения страны.

Хотя TikTok и принято считать молодежной соцсетью, он давно перерос во что-то большее, чем сервис для инфлюэнсеров, в частности стал одной из площадок для информационной войны с РФ. TikTok – один из лидеров распространения российских фейков о ситуации в Украине.

По данным, которые СБУ предоставила РБК-Украина, с начала 2022 года спецслужбы инициировали блокировку почти 2000 пророссийских Telegram-каналов и ботов, более 800 аккаунтов в Instagram, почти 400 – в Facebook и более 2000 – в TikTok.

"Службой безопасности Украины принимаются меры реагирования, направленные на установление пользователей аккаунтов, через которые осуществляется распространение деструктивного контента, и прекращение их деятельности в определенном законом порядке", – отметил в разговоре с РБК-Украина представитель СБУ Артем Дехтяренко.

По информации РБК-Украина, для блокирования пророссийских каналов, распространяющих фейки и дезинформацию в TikTok и Telegram, ведется настоящая война ботов. Украинские ботофермы забрасывают жалобами российские аккаунты, тогда как российские – пытаются заблокировать украинские.

TikTok используют и военные, которые через него рассказывают украинцам о своих буднях или ситуации на передовой. Хотя такой "контент" и помогает жителям тыла лучше "ощутить" войну, он нередко представляет угрозу и для самих военных, поскольку иногда бойцы таким образом раскрывают на видео свои позиции.

Несмотря на то, что на Западе чиновникам запрещают или не рекомендуют устанавливать TikTok, в Украине нардепы, госслужащие и политики используют его для коммуникации с народом, рассказывая о своей работе или реагируя на какие-то события.

В TikTok и Telegram ведется настоящая война ботов (Фото: GettyImages)

В общем, TikTok пользуется популярностью среди разных категорий украинцев, а дискуссии по поводу связи с Китаем или угрозы попадания данных к китайской разведке не вызывают беспокойства среди его украинских пользователей. Напротив, беспокойство вызывает возможность запрета TikTok в Украине.

Однако украинцам пока не о чем беспокоиться. Как рассказали РБК-Украина в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, запрет TikTok в Украине не просто не стоит на повестке дня, но и вообще никогда не обсуждался.

"Ни разу не слышал, чтобы этот вопрос даже поднимался. Не то чтобы разрабатывались какие-то планы блокировки TikTok", - рассказал руководитель Центра Игорь Соловей.

В СБУ на запрос РБК-Украина также ответили, что в настоящее время Департаментом кибербезопасности спецслужбы вопрос применения ограничений к юридическим или физическим лицам, причастным к функционированию TikTok, не инициировался.

Если такой вопрос все-таки возникнет, то, как объяснил Соловей, для этого одна из уполномоченных государственных структур должна предоставить обоснование и инициировать запрет. Затем этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны, как это было с российскими ВКонтакте и Одноклассники, после чего соответствующий указ должен подписать президент.

Пока же, по данным издания, украинские спецслужбы не ставят целью блокирование той или иной иностранной соцсети (конечно же, если речь не идет о российских), а борются с возникающими угрозами для информационного пространства по уже отработанным алгоритмам. Как пояснил собеседник РБК-Украина в спецслужбе, блокировать TikTok было бы контрпродуктивно, поскольку он используется в собственных целях и Украиной.