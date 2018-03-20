Балуха держат в одиночке и лишили связи с родными, - адвокат

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух продолжает объявленную накануне голодовку, он находится в одиночной камере, связь с ним отсутствует. Об этом сообщил 20 марта заместитель руководителя Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин, передают Крым.Реалии.

В частности, по его словам, не смотря на то, что Владимир Балух объявил бессрочную голодовку, состояние здоровья украинского активиста вызывает тревогу у его близких.

"По словам гражданской жены, у Балуха проблемы с печенью, ему голодать вообще нельзя. Его пытались отговорить от этого шага, но Владимир – человек решительный, его переубедить не получится. Это его эмоциональное решение", – рассказал Чекрыгин.

Также правозащитник уточнил, что по его информации Балух находится под круглосуточным наблюдением, без связи, в одиночной камере. Таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку. Сейчас связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Балуха.

Напомним, как сообщалось ранее, в связи с объявлением бессрочной голодовки украинцем Балухом, в знак протеста против незаконного приговора оккупационной власти Крыма, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) заявляло, что действия Российской Федерации является прямым нарушением прав и свобод человека и международного права в сфере прав человека.