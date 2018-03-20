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Балуха тримають в одиночці і позбавили зв'язку з рідними, - адвокат

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 12:46
Фото: Володимир балух, кримський активіст (facebook.com petroporoshenko)
Фото: Володимир балух, кримський активіст (facebook.com petroporoshenko)

Засуджений у аннексированном Росією Криму продовжує голодування

Засуджений аннексированном Росією Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух продовжує оголошену напередодні голодування, він перебуває в одиночній камері, зв'язок з ним відсутній. Про це повідомив 20 березня заступник керівника Кримської правозахисної групи Володимир Чекригин, передають Крим.Реалії.

Зокрема, за його словами, не дивлячись на те, що Володимир Балух оголосив безстрокове голодування, стан здоров'я українського активіста викликає тривогу у його близьких.

"За словами цивільної дружини, у Балуха проблеми з печінкою, йому голодувати взагалі не можна. Його намагалися відмовити від цього кроку, але Володимир – людина рішуча, його переконати не вийде. Це його емоційне рішення", – розповів Чекригин.

Також правозахисник уточнив, що за його інформацією Балух знаходиться під цілодобовим наглядом, без зв'язку, в одиночній камері. Такі спеціальні умови утримання для оголосили голодування. Зараз зв'язку з політв'язнем у родичів немає, вона можлива тільки через адвокатів Балуха.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у зв'язку із оголошенням безстрокової голодовки українцем Балухом, в знак протесту проти незаконного вироку окупаційної влади Криму, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України (МинВОТ) заявляло, що дії Російської Федерації є прямим порушенням прав і свобод людини і міжнародного права у сфері прав людини

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Теги: Крим, Суд, тюрьма
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