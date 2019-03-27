Балуха держат в карцере в Твери

Осужденный в Крыму украинский политзаключенный Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщила журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева, в СИЗО пришел региональный координатор российского движения "Открытая Россия" активист Артем Важенков.

"Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а Артему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача ему не предусмотрена", - написала Ивлева.

В то же время, адвокат Ольга Динзе не смогла ни потвердить, ни опровергнуть данную информацию

"Доверять слухам у меня оснований нет. Я смогу прояснить ситуацию только, когда его посещу. Это будет не раньше, чем через неделю", - сказала Динзе.

Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Владимир Балух сейчас находится в Следственном изоляторе № 1 в российской Твери.

Напомним, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима. После этого Балуха этапировали в Тверь. Этапирование правозащитники считают незаконным, поскольку Балух должен отбывать наказание в Крыму.