Фото: Владимир Балух с матерью (krymr.com)

На встрече с Джемилевым и Чубаровым Балух пообещал еще больше бороться за возвращение Крыма

Освобожденный из заключения России крымский активист Владимир Балух встретился с лидерами крымских татар. Об этом передает РБК-Украина.

В частности, встреча проходила с лидером крымскотатарского народа, народным депутатом Украины Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым. Балух во время встречи заявил о том, что и дальше будет бороться за деоккупацию полуострова.

"Провели радостную и долгожданную встречу с освобожденным вчера из российской тюрьмы Владимиром Балухом. Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - написал Чубаров после встречи.

Напомним, освобожденные из заключения в РФ украинцы прошли обследования в больнице "Феофания". Медики сообщили, что для каждого требуется индивидуальное лечение, а прежде всего - физическое лечение и спокойствие, чтобы психологически отойти от пережитого. Ни один из уже бывших заключенных не требует интенсивной терапии.