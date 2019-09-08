ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Балух встретился с лидерами крымских татар

Новости » Общество    08.09.2019 - 23:28
Балух встретился с лидерами крымских татар
Фото: Владимир Балух с матерью (krymr.com)

На встрече с Джемилевым и Чубаровым Балух пообещал еще больше бороться за возвращение Крыма

Освобожденный из заключения России крымский активист Владимир Балух встретился с лидерами крымских татар. Об этом передает РБК-Украина.

В частности, встреча проходила с лидером крымскотатарского народа, народным депутатом Украины Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым. Балух во время встречи заявил о том, что и дальше будет бороться за деоккупацию полуострова.

"Провели радостную и долгожданную встречу с освобожденным вчера из российской тюрьмы Владимиром Балухом. Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - написал Чубаров после встречи.

Напомним, освобожденные из заключения в РФ украинцы прошли обследования в больнице "Феофания". Медики сообщили, что для каждого требуется индивидуальное лечение, а прежде всего - физическое лечение и спокойствие, чтобы психологически отойти от пережитого. Ни один из уже бывших заключенных не требует интенсивной терапии.

В МИД призвали усилить давление на Россию за "выборы" в Крыму Сенцов и Балух уже покинули "Феофанию"
Новости Украины КрымМеджлисВладимир Балух
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь