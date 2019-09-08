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Балух зустрівся з лідерами кримських татар

Новини » Суспільство    08.09.2019 - 23:28
Балух зустрівся з лідерами кримських татар
Фото: Володимир Балух з матір'ю (krymr.com)

На зустрічі з Джемілєвим і Чубаровим Балух пообіцяв ще більше боротися за повернення Криму

Звільнений з ув'язнення Росії кримський активіст Володимир Балух зустрівся з лідерами кримських татар. Про це передає РБК-Україна.

зокрема, зустріч проходила з лідером кримськотатарського народу, народним депутатом України Мустафою Джемілєвим і головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим. Балух під час зустрічі заявив про те, що і далі буде боротися за деокупацію півострова.

"Провели радісну і довгоочікувану зустріч з звільненим вчора з російської в'язниці Володимиром Балухом. Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - написав Чубаров після зустрічі.

Нагадаємо, звільнені з ув'язнення в РФ українці пройшли обстеження в лікарні "Феофанія". Медики повідомили, що для кожного вимагається індивідуальне лікування, а насамперед - фізична лікування і спокій, щоб психологічно відійти від пережитого. Жоден з колишніх ув'язнених не потребує інтенсивної терапії.

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