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Балух і Карпюк працюватимуть в офісі українського омбудсмена

Новини » Політика     10.12.2019 - 16:23
Балух і Карпюк працюватимуть в офісі українського омбудсмена
Фото: Микола Карпюк і Володимир Балух (5.ua)

Колишні політв'язні підписали меморандум про співробітництво у сфері запобігання тортур ув'язнених

Після повернення з російського полону Микола Карпюк і Володимир Балух почнуть працювати в офісі Уповноваженого з прав людини Людмили Денисової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського омбудсмена.

Як повідомила Денисова, колишні політв'язні підписали меморандум про співпрацю з попередження тортур людей у місцях несвободи та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

"Найближчим часом Миколу Карпюка, який очолює громадську організацію "Український центр по запобіганню катувань" моїм наказом буде призначено членом Експертної ради при Уповноваженому ВРУ з прав людини, а Володимир Балух увійде в Координаційну раду з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженому", - заявила вона.

За її словами, перший спільний моніторинговий візит буде здійснено у Лук'янівське СІЗО з метою перевірки усунення недоліків, виявлених під час попереднього моніторингу.

Нагадаємо, 9 грудня на нормандському саміті президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі "всіх на всіх" до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

При цьому він підкреслив, що пропонував провести обмін до 24 грудня, проте плановані терміни довелося зрушити.

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