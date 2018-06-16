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Балух ежедневно подвергается унижениям со стороны администрации СИЗО, - адвокат

НовостиПолитика    16.06.2018 - 08:41
Фото: Владимир Балух (crimeahrg.org)
Фото: Владимир Балух (crimeahrg.org)

Состояние здоровья Балуха ухудшилось в связи с продолжительной голодовкой

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя, ежедневно подвергается унижениям со стороны администрации. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает "112 Украина".

"Каждый день происходят провокации в отношении Балуха, в его камере проводятся обыски, он подвергается всяческим унижениям со стороны администрации", - сообщила Динзе.

Она также отметила, что на следующей неделе обратится в наблюдательную комиссию с жалобой на действия сотрудников СИЗО. Кроме того, по ее словам, состояние здоровья Балуха ухудшилось в связи с продолжительной голодовкой.

"Он испытывает постоянные боли в области грудной клетки, тошноту, головокружение и боли в спине", - добавила адвокат.

Напомним, накануне суд продлил Балуху арест на 2 месяца. Также сообщалось, что вчера в Раздольненском суде у него случился сердечный приступ.

 

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Теги публикации: Крым, СИЗО, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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