Балух ежедневно подвергается унижениям со стороны администрации СИЗО, - адвокат

Состояние здоровья Балуха ухудшилось в связи с продолжительной голодовкой

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя, ежедневно подвергается унижениям со стороны администрации. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает "112 Украина".

"Каждый день происходят провокации в отношении Балуха, в его камере проводятся обыски, он подвергается всяческим унижениям со стороны администрации", - сообщила Динзе.

Она также отметила, что на следующей неделе обратится в наблюдательную комиссию с жалобой на действия сотрудников СИЗО. Кроме того, по ее словам, состояние здоровья Балуха ухудшилось в связи с продолжительной голодовкой.

"Он испытывает постоянные боли в области грудной клетки, тошноту, головокружение и боли в спине", - добавила адвокат.

Напомним, накануне суд продлил Балуху арест на 2 месяца. Также сообщалось, что вчера в Раздольненском суде у него случился сердечный приступ.