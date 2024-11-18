У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку - між Литвою та Швецією.
Про це заявив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За його словами, кабель між Литвою та Швецією був перерізаний у неділю вранці, близько 10:00.
"Системи відразу ж повідомили, що ми втратили зв'язок. Було проведено подальше розслідування і з'ясувалося, що він був пошкоджений",- розповів Шемешкявічюс.
Представник Telia зазначив, що кабель передає інтернет-зв'язок до Литви через три кабелі, а це означає, що через інцидент пропускна здатність інтернету зменшилася на третину. Однак зв'язок був відновлений для користувачів в обхід несправності.
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що підводний кабель передачі даних C-Lion1, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною, обірвався. Телекомунікаційне з'єднання перервано. Причина пошкодження поки невідома.
За даними компанії, ремонт кабелю вже розпочато. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться для відновлення зв'язку. Зазвичай термін ремонту підводних кабелів становить 5-15 днів.
Довжина C-Lion1 становить 1173 кілометри. Кабель пролягає між затокою в Гельсінкі та німецьким Ростоком. Він був введений в експлуатацію у 2016 році. Це єдиний кабель, що йде безпосередньо з Фінляндії в Центральну Європу.
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