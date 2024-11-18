У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель

За його словами, кабель між Литвою та Швецією був перерізаний у неділю вранці, близько 10:00.

"Системи відразу ж повідомили, що ми втратили зв'язок. Було проведено подальше розслідування і з'ясувалося, що він був пошкоджений",- розповів Шемешкявічюс.

Представник Telia зазначив, що кабель передає інтернет-зв'язок до Литви через три кабелі, а це означає, що через інцидент пропускна здатність інтернету зменшилася на третину. Однак зв'язок був відновлений для користувачів в обхід несправності.