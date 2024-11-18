В Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель

По его словам, кабель между Литвой и Швецией был перерезан в воскресенье утром около 10:00.

"Системы сразу же сообщили, что мы потеряли связь. Было проведено дальнейшее расследование и выяснилось, что он был поврежден", - рассказал Шемешкявичюс.

Представитель Telia отметил, что кабель передает интернет-связь в Литву через три кабеля, а это означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета уменьшилась на треть. Однако связь была восстановлена для пользователей в обход неисправности.