RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель

Иллюстративное фото: в Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель связи - между Литвой и Швецией.

Об этом заявил главный технический директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

По его словам, кабель между Литвой и Швецией был перерезан в воскресенье утром около 10:00.

"Системы сразу же сообщили, что мы потеряли связь. Было проведено дальнейшее расследование и выяснилось, что он был поврежден", - рассказал Шемешкявичюс.

Представитель Telia отметил, что кабель передает интернет-связь в Литву через три кабеля, а это означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета уменьшилась на треть. Однако связь была восстановлена для пользователей в обход неисправности.

Повреждение подводного кабеля между Финляндией и Германией

Напомним, сегодня мы сообщали, что подводный кабель передачи данных C-Lion1, пролегающий через Балтийское море между Финляндией и Германией, оборвался. Телекоммуникационное соединение прервано. Причина повреждения пока неизвестна.

По данным компании, ремонт кабеля уже начат. Пока неизвестно, сколько времени понадобится для восстановления связи. Обычно срок ремонта подводных кабелей составляет 5-15 дней.

Длина C-Lion1 составляет 1173 км. Кабель пролегает между заливом в Хельсинки и немецким Ростоком. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный кабель, идущий непосредственно из Финляндии в Центральную Европу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияЛитва