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В Балтійському морі розпочалися навчання НАТО з відбиття атак Росії

Фото: у Балтійському морі стартували масштабні навчання НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО під назвою "Північне узбережжя". Вони відпрацьовуватимуть дії в разі нападу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Під час навчань відпрацьовується виведення військ союзників до Балтійського моря та висадка десанту в разі війни. У них беруть участь 14 країн, 3000 осіб, до 30 кораблів та 15 літаків. 

Головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак зазначив, що надійне стримування противника вимагає наявності і оборонних, і наступальних спроможностей. 

"Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність", - сказав він.   

Навчання триватимуть два тижні. У них вперше буде задіяно великий десантний корабель Mesa Verde, який може вмістити близько 800 солдатів і техніку.

Навчання НАТО

Також військові навчання Північноатлантичного альянсу проходять в столиці Латвії Ризі. У них беруть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО та Швеції. Відпрацьовується планування операцій.

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НАТОБалтийское море