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Балтийский циклон несет в Украину ливни и град

Новости » Общество    27.06.2019 - 13:08
Балтийский циклон несет в Украину ливни и град
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине ожидается похолодание и осадки

Погода в Украине завтра, 28 июня 2019 года, ожидается прохладной и дождливой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Диденко отметила, что через Украину идет атмосферный фронт балтийского циклона.

"Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже кое-где градом. Сегодня до юга и востока, дожди пока что не доберутся, там будет сухо и жарко", - написала она.

Синоптик также добавила, что День Конституции, 28-е июня, ожидается в Украине синоптично обновленным.

"За холодным атмосферным фронтом циклона Ottо балтийского происхождения распространится значительно холоднее воздуха. Завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит +18+24 градуса", - добавила она.

Диденко также добавила, что на юге и востоке жара задержится еще на один день, завтра ожидается до +28+30 градусов.

 

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Дожди из нашей территории будет выжимать антициклон Vera, который расположен над Северным морем. Поэтому завтра осадки будут ослабевать и прекращаться, однако небольшие дожди местами будут проходить локально", - сообщила она.

По информации синоптика, завтра в Киеве ожидается прохладная погода, температура не выше +22 градуса, ночью до +15 градусов.

"Суббота в Киеве предполагается умеренно теплой: +21+23 градуса, а в воскресенье потеплеет до +24+26 градусов. В эти дни есть вероятность порывистого, временами до сильного, ветра", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киев обрушился ураган. В результате сильного ветра повалены деревья, столицу сковало в пробках.

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