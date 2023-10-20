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Балтійське море треба закрити, якщо РФ причетна до аварії на Balticconnector, - Латвія

Фото: президент Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталія Юрченко

Балтійське море потрібно закрити для судноплавства, якщо слідство встановить, що до аварії на фінсько-естонському газопроводі Balticconnector причетна Росія.

Про це заявив президент Латвії Едгардс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Рінкевичс вважає, що країнам НАТО потрібно дочекатися результатів розслідування, перш ніж запроваджувати якісь зміни. Лідер Латвії нагадав, що союзники по НАТО вже посилили патрулювання у Балтійському морі.

При цьому президент заявив, що якщо буде доведена причетність РФ до поломки Balticconnector, то НАТО повинне закрити Балтику для російських кораблів.

"Але якщо буде чітко доведено, що це Росія, має бути обговорення того, що для захисту нашої критичної інфраструктури треба говорити, що ми можемо закрити Балтійське море", - сказав Рінкевичс.

Аварія на Balticconnector

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня на газопроводі Balticconnector було виявлено витік. У фінських ЗМІ з'явилася інформація про можливу диверсію, до якої може бути причетна Росія.

Вчора, 19 жовтня, поліція Фінляндії заявила про завершення розслідування на місці події. Усі зібрані зразки надіслали на аналіз.

У Фінляндії вже допустили, що до пошкодження газопроводу причетна "якась держава". НАТО своєю чергою посилює патрулювання Балтійського моря, у регіон направили додаткові кораблі та літаки.

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